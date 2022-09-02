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Через пів року 76% росіян підтримують війну з Україною – опитування

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 вересня 2022, 12:47
ФОТО: GETTY IMAGES

Станом на кінець серпня 2022 року 76% росіян підтримують дії російської армії, яка розв'язала криваву війну в Україні, вбиває цивільне населення та окупувала територію.

Джерело: результати опитування Левада-центру 25-31 серпня

Дослівно: "Рівень підтримки дій ЗС РФ в Україні за літні місяці не змінився: 46% "безперечно підтримують" дії російських збройних сил і ще 30% "швидше підтримують".

Не підтримують – разом 17% респондентів".

 

Деталі: За результатами опитування найбільша підтримка дій армії РФ в Україні спостерігається серед старшої вікової групи – 85%.

У питанні про те, чи потрібно продовжувати військові дії чи переходити до переговорів, російське суспільство розділилося майже порівну: близько половини росіян (48%) вважають, що необхідно продовжувати військові дії, трохи менше (44%) - що слід розпочати мирні переговори.

 

Третина респондентів вважають, що такі люди, як вони самі, несуть моральну відповідальність за загибель мирних мешканців та руйнування в Україні: 10% вважають, що "безумовно несуть", 23% - "якоюсь мірою несуть".

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Зворотньої позиції дотримуються 60% опитаних. З травня значних змін в цьому питанні не спостерігається.

 

Опитування Левада-центру проводилося 25-31 серпня 2022 року серед 1612 росіян віком від 18 років.

Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю.

Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості опитаних разом із даними попередніх опитувань.

Статистична похибка під час вибірки 1600 осіб не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%; 2,9% для показників, близьких до 25%/75%; 2% для показників, близьких до 10%/90%; 1,5% для показників, близьких до 5%/95%.

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Теми: опитуванняРосіяокупаціявійна
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