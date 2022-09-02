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Україна збільшила імпорт пального у 12 разів за пів року – Мінекономіки

"Економічна правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 13:52

Протягом пів року Україна збільшила імпорт пального у 12 разів – з 58,8 тис тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу у березні до 709,5 тис тонн у серпні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перша віцепремʼєр, міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що після ударів Росії по паливній інфраструктурі Україна  стала критично залежною від імпорту нафтопродуктів.

"Саме тому уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Визначили пріоритетність в’їзду автотранспорту з нафтопродуктами до України,  забезпечили позачергове оформлення пального на кордонах,  передбачили компенсацію збитків через воєнні дії, впровадили страхування залізничних та автоцистерн, а також суден інших країн, які транспортують пальне", – зауважила Свириденко.

Вона додала, що на початку повномасштабної війни скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%. Також призупинили регулювання цін на пальне, аби дати можливість операторам швидше поповнювати свої запаси. 

"Все це в комплексі дало можливість наростити обсяги імпорту в 12 разів", – підкреслила віцепремʼєр.

Також відбулась Вона переорієнтації імпорту пального в західному напрямку. 

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"Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща", – резюмувала Свириденко. 

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Напередодні Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне. 

В доопрацьованому документі був змінений розмір акцизу на газ – зі 100 євро/1000 л (як пропонував уряд) до 52 євро/1000 л.

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

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Теми: імпортУкраїна
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