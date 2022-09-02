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Україна збільшила імпорт пального у 12 разів за пів року – Мінекономіки

"Економічна правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 13:52

Протягом пів року Україна збільшила імпорт пального у 12 разів – з 58,8 тис тонн бензину, дизельного палива та скрапленого газу у березні до 709,5 тис тонн у серпні.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перша віцепремʼєр, міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що після ударів Росії по паливній інфраструктурі Україна  стала критично залежною від імпорту нафтопродуктів.

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"Саме тому уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Визначили пріоритетність в’їзду автотранспорту з нафтопродуктами до України,  забезпечили позачергове оформлення пального на кордонах,  передбачили компенсацію збитків через воєнні дії, впровадили страхування залізничних та автоцистерн, а також суден інших країн, які транспортують пальне", – зауважила Свириденко.

Вона додала, що на початку повномасштабної війни скасували акцизний збір на нафтопродукти, а ПДВ знизили з 20 до 7%. Також призупинили регулювання цін на пальне, аби дати можливість операторам швидше поповнювати свої запаси. 

"Все це в комплексі дало можливість наростити обсяги імпорту в 12 разів", – підкреслила віцепремʼєр.

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Також відбулась Вона переорієнтації імпорту пального в західному напрямку. 

"Сьогодні 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо з країн ЄС. Лідерами постачання є Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща", – резюмувала Свириденко. 

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №7668-д про повернення акцизного податку на пальне.

Напередодні Податковий комітет рекомендував депутатам підтримати доопрацьований законопроєкт, яким хочуть повернути акцизи на пальне. 

В доопрацьованому документі був змінений розмір акцизу на газ – зі 100 євро/1000 л (як пропонував уряд) до 52 євро/1000 л.

Повернення акцизів на пальне не вплине на ціни на дизельне паливо для споживачів, вважає міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Теми: імпортУкраїна
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