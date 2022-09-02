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До польських шкіл пішли навчатися 185 тисяч українських дітей

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 13:55

Новий навчальний рік у школах Польщі розпочали 185 тисяч дітей, які втекли від війни в Україні.

Про це заявив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек в ефірі RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з оцінками, у Польщі проживає близько 700-800 тисяч дітей з України шкільного віку.

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Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч - у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.

"185 тисяч", - сказав Чарнек, відповідаючи на питання, скільки саме українських дітей пішли до польських шкіл, і додав, що це на 7 тисяч менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021/2022 навчальний рік.

За словами міністра, велика кількість українських учнів, які перебувають у Польщі, навчаються дистанційно.

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"Дистанційне навчання в Україні триватиме і більшість цих дітей, безумовно, будуть на дистанційному навчанні в Україні", – сказав очільник Міносвіти Польщі. "Решта дітей навчаються дистанційно або повертаються в Україну, або перебувають в іншій країні", - сказав він.

Чарнек також повідомив, що органи місцевого самоврядування отримали 900 мільйонів злотих на підтримку українських дітей у польських школах до червня.

Як повідомлялося, до чеських шкіл 1 вересня пішли до 60 тисяч дітей українських воєнних біженців.

Теми: Польщабіженціосвіта
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