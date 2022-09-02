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У Москві ФСБ шукає вихідців з України для звинувачення у "терактах" – розвідка

Альона Мазуренко П'ятниця, 2 вересня 2022, 14:02

У Москві співробітники ФСБ шукають тих, хто проти війни, особливо вихідців з України, щоб звинуватити їх у "терактах" в Росії.

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "В Москві посилюється кампанія з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України.

Особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням".

Деталі: Зокрема, в місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ.

У людей з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло.

Також з’ясовують ставлення громадян до так званої "СВО".

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У розвідці зазначають, що одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у Москві негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї.

Також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів.

У ГУР зазначають, що надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами у Росії.

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Теми: ФСБрозвідкатеракт
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