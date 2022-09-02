Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Майже третина російських музикантів емігрували, або не виступають - РосЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 14:29
Фото: Детектор Медіа

До 30% російських музикантів виїхали з РФ, або ж перестали виступати.

Джерело: російське видання "Коммерсанть", яке наводить дані "МТС Ентертейнмент", що керує великими квитковими сервісами

Дослівно: "У компанії наголосили, що Росія фактично втратила і до 30% вітчизняних артистів, які емігрували чи перестали виступати".

Деталі: На фоні того, що закордонні виконавці відмовляються від виступів у Росії, частка російських артистів та артистів із країн СНД у продажах квитків очікувано досягла рекордних значень: у 2019 році у Москві вона становила 67%, а в регіонах — 89%, а у 2022 році вже 97% та 96% відповідно.

Також, за даними "МТС Ентертейнмент" продаж квитків на концерти в РФ за січень—серпень знизився на 56% порівняно з аналогічним періодом допандемійного 2019 року (порівняно з 2021 роком зниження становило 23%).

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Росіякультурасанкції
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: Ми всі побачимо рішення

Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $11,7 млрд Україні

Росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком" через "несправність"

У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах

Перші результати: САП і НАБУ оголосили 8 підозр за 13 мільярдів збитків "Укрнафті"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Росія
Позбавити агресора тихої гавані: чому важливо заарештувати активи Росії не тільки на Заході
Уряд схвалив нові санкції проти РФ та Білорусі, список осіб очолили доньки Путіна
Через пів року 76% росіян підтримують війну з Україною – опитування
Останні новини
04:41
ЗМІ: РФ запросила у США пів сотні віз для Лаврова та його делегації, але жодної ще не отримала
03:55
Білий дім: Росія використовує енергетику як зброю проти Європи
03:00
Звуки вибухів в Дніпрі були роботою ППО — командування
02:21
ОК "Південь": ЗСУ захопили в полон трьох росіян і вдарили по переправі
01:40
У маєтку Трампа виявили понад 11 тисяч урядових записів
00:44
Держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на понад мільярд доларів
23:53
У Франції прагнуть до початку зими запустити всі ядерні реактори
23:43
Кабмін хоче стягнути активи ексглави МВС часів Януковича
23:24
Глава регулятора Німеччини – про несправність "Північного потоку": тепер усе залежить від кожного
23:07
Мін’юст тепер перевірятиме репутацію покупців ЗМІ
Усі новини...