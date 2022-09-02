Майже третина російських музикантів емігрували, або не виступають - РосЗМІ

До 30% російських музикантів виїхали з РФ, або ж перестали виступати.

Джерело: російське видання "Коммерсанть", яке наводить дані "МТС Ентертейнмент", що керує великими квитковими сервісами

Дослівно: "У компанії наголосили, що Росія фактично втратила і до 30% вітчизняних артистів, які емігрували чи перестали виступати".

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Деталі: На фоні того, що закордонні виконавці відмовляються від виступів у Росії, частка російських артистів та артистів із країн СНД у продажах квитків очікувано досягла рекордних значень: у 2019 році у Москві вона становила 67%, а в регіонах — 89%, а у 2022 році вже 97% та 96% відповідно.

Також, за даними "МТС Ентертейнмент" продаж квитків на концерти в РФ за січень—серпень знизився на 56% порівняно з аналогічним періодом допандемійного 2019 року (порівняно з 2021 роком зниження становило 23%).