В російській Читі дітям у садочку вручили грамоти з гербом України. За це керівника звільнили

У дитячому садку №30 у російському місті Чита вихованцям видали грамоти із зображенням герба України, через що пізніше звільнили керівника дитсадочка.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"

Деталі: Грамоти на наступний день замінили, проте комітет освіти Чити "провів службову перевірку", і підтвердила факт "недбалості педагога та керівника".

Співробітника та керівника дитячого садочку звільнили. Чому вручили саме такі грамоти не повідомляється.