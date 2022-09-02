В російській Читі дітям у садочку вручили грамоти з гербом України. За це керівника звільнили
П'ятниця, 2 вересня 2022, 15:27
У дитячому садку №30 у російському місті Чита вихованцям видали грамоти із зображенням герба України, через що пізніше звільнили керівника дитсадочка.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости"
Деталі: Грамоти на наступний день замінили, проте комітет освіти Чити "провів службову перевірку", і підтвердила факт "недбалості педагога та керівника".
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Співробітника та керівника дитячого садочку звільнили. Чому вручили саме такі грамоти не повідомляється.