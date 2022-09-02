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Президентка Єврокомісії: Настав час обмежити ціну на російський газ

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 15:37
Президентка Єврокомісії: Настав час обмежити ціну на російський газ
Урсула фон дер Ляєн, скриншот

Європейський Союз повинен обмежити ціну на газ, що транспортується трубопроводами з Росії, щоб пом’якшити наслідки маніпулювання ринком режимом Владіміра Путіна.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише "Європейська правда" із посиланням на Ceske Noviny.

Ціна на газ для європейського ринку для постачання в жовтні коливалася близько 213 євро за мегават-годину. Рік тому вона булу близько 29 євро, а два роки тому – близько 15 євро/МВт-год. Вона почала більш помітно зростати восени минулого року, досягнувши максимуму близько 345 євро/МВт-год незабаром після вторгнення російських військ в Україну.

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Можливість запровадження максимальних цін на російський газ через тиждень обговорять міністри енергетики країн ЄС, позачергове засідання яких скликало чеське головування в Раді ЄС.

Президентка Єврокомісії також закликала до енергозбереження, конкретний план вона має представити в середині вересня.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністр Росії Алєксандр Новак заявив, що країна не буде постачати нафту і нафтопродукти країнам, які підтримають ідею про ліміт цін на них.

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За даними ЗМІ, G7 прагне запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, що забороняють морський імпорт російської сирої нафти.

Теми: ЄСгазРосія
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