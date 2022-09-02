На Сумщині горить ліс через обстріл росіян – голова ОВА
П'ятниця, 2 вересня 2022, 15:45
У Краснопільській громаді Сумської області вирує пожежа внаслідок ранкових обстрілів російськими військами з артилерії та мінометів.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова: "У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа.
Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, усього 35 прильотів".
Деталі: Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.
Лісова пожежа в Краснопільській громаді внаслідок російських обстрілів триває з 11-ї ранку.