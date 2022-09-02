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На Сумщині горить ліс через обстріл росіян – голова ОВА

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 15:45
На Сумщині горить ліс через обстріл росіян – голова ОВА
Лісова пожежа на Сумщині, фото Дмитра Живицького

У Краснопільській громаді Сумської області вирує пожежа внаслідок ранкових обстрілів російськими військами з артилерії та мінометів. 

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа.

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Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, усього 35 прильотів".

 

Деталі: Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

 

Лісова пожежа в Краснопільській громаді внаслідок російських обстрілів триває з 11-ї ранку.

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Теми: пожежаобстрілСумська область
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