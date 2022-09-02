На Сумщині горить ліс через обстріл росіян – голова ОВА

У Краснопільській громаді Сумської області вирує пожежа внаслідок ранкових обстрілів російськими військами з артилерії та мінометів.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "У Краснопільській громаді внаслідок обстрілів триває лісова пожежа.

Після 10 ранку росіяни відкрили вогонь по території громади зі ствольної артилерії та мінометів, усього 35 прильотів".

Деталі: Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Лісова пожежа в Краснопільській громаді внаслідок російських обстрілів триває з 11-ї ранку.