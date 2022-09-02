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Силами ППО в Криму керує зрадник України Подобєдов – ДБР

Олена РощінаП'ятниця, 2 вересня 2022, 16:15
Денис Подобєдов, скриншот ДБР

Колишній український військовий Денис Подобєдов, який у 2014 році перейшов на бік росіян, зараз керує протиповітряною обороною окупантів у Криму.

Джерело: Державне бюро розслідувань України 

Деталі: Працівники ДБР заочно повідомили про підозру 9 колишнім військовослужбовцям групи зенітних дивізіонів однієї з військових частин Збройних Сил України, які перейшли на бік ворога після окупації АР Крим.

Серед підозрюваних – начальник штабу, командир батареї, заступники командирів дивізіонів та інші офіцери.

Крім того, що ці ексвійськові сприяли окупації півострова, під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну більша частина з них продовжила воювати на стороні ворога.

Один із військових, Подобєдов Денис, наразі обіймає посаду заступника командира зенітного ракетного полку та керує протиповітряною обороною окупантів в Криму.

Серед зрадників, судячи з фотографій ДБР, також: Володимир Козлов, Сергій Литвинов, Євген Маркелов, Олексій Праотцев, Олександр Таранов.

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Усі дев’ятеро підозрюються у дезертирстві та державній зраді (ч. 1 ст. 408 та ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

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Теми: КримдержзрадавійнаППО
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