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В РФ лякають США, що вони от-от стануть стороною конфлікту і будуть "наслідки"

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:14
Фото: РИА Новости

В Російському міністерстві закордонних справ заявили, що США відділяє "найтонша грань" від того, щоб стати стороною конфлікту у війні проти України.

Джерело: російське агентство "РИА Новости", яке наводить слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова

Пряма мова: "Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США, здійснюючи це накачування і залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставить себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту.

Найтонша грань, яка відокремлює США від перетворення у сторону конфлікту, не повинна слугувати якоюсь ілюзією для шалених антиросійськи налаштованих сил, що, переступивши її, все залишиться як є".

Деталі: Рябков також повторив, що Росія здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки "це прописано в російській військовій доктрині".

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Теми: РосіяУкраїнавійнаСША
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