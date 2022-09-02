В РФ лякають США, що вони от-от стануть стороною конфлікту і будуть "наслідки"

В Російському міністерстві закордонних справ заявили, що США відділяє "найтонша грань" від того, щоб стати стороною конфлікту у війні проти України.

Джерело: російське агентство "РИА Новости", яке наводить слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова

Пряма мова: "Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США, здійснюючи це накачування і залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставить себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту.

Найтонша грань, яка відокремлює США від перетворення у сторону конфлікту, не повинна слугувати якоюсь ілюзією для шалених антиросійськи налаштованих сил, що, переступивши її, все залишиться як є".

Деталі: Рябков також повторив, що Росія здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки "це прописано в російській військовій доктрині".