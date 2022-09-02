Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В РФ лякають США, що вони от-от стануть стороною конфлікту і будуть "наслідки"

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:14
В РФ лякають США, що вони от-от стануть стороною конфлікту і будуть наслідки
Фото: РИА Новости

В Російському міністерстві закордонних справ заявили, що США відділяє "найтонша грань" від того, щоб стати стороною конфлікту у війні проти України.

Джерело: російське агентство "РИА Новости", яке наводить слова заступника глави МЗС РФ Сергія Рябкова

Пряма мова: "Ми неодноразово попереджали США про наслідки, які можуть настати, коли США, здійснюючи це накачування і залучаючись до інших форм прямої підтримки Києва, по суті справи, ставить себе в становище, близьке до того, що можна назвати стороною конфлікту.

Реклама:

Найтонша грань, яка відокремлює США від перетворення у сторону конфлікту, не повинна слугувати якоюсь ілюзією для шалених антиросійськи налаштованих сил, що, переступивши її, все залишиться як є".

Деталі: Рябков також повторив, що Росія здатна застосувати ядерну зброю, якщо існування країни буде поставлене під загрозу, оскільки "це прописано в російській військовій доктрині".

Теми: РосіяУкраїнавійнаСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Силами ППО в Криму керує зрадник України Подобєдов – ДБР
Окупанти намагаються прорватись на Бахмутському напрямку, задіяли "кадирівців"– Генштаб
Естонська розвідка: До весни війна в Україні буде статичною
ГУР підслухало окупанта: Техніки немає, на своїх консервних банках ми не проїдемо
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: