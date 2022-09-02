Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ заявила про викриття "зірки пропаганди РФ" і ще двох колаборанток на Луганщині

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 17:36
СБУ заявила про викриття зірки пропаганди РФ і ще двох колаборанток на Луганщині
колаж СБУ

СБУ заявила про викриття ще трьох колаборанток на Луганщині, серед яких 19-річна дівчина, яка активно знімалася в російській пропаганді.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини ще 3-х колаборанток.

Реклама:

Зокрема, задокументовано також активне розкручування у пропагандистських роликах РФ 19-річної уродженки Сватове. Так, "юну Лізу зі звільненого Сватового" намагаються зробити "обличчям" народу Луганщини, який очікував російського "асвабаждєнія"".

Деталі: Серед іншого, дівчина знялася у телевізійних проєктах, де ​підтримувала окупаційну політику та ведення агресивної війни проти України; ​​закликала допомагати армії країни-агресора у війні; ​агітувала земляків співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

Ще дві колаборантки раніше працювали на так званих "керівних посадах" терористичної організації "ЛНР", а тепер їм доручили встановлення окупаційного режиму на щойно захоплених територіях.

ВІДЕО ДНЯ

Одна наразі керує незаконною "паспортизацією" мешканців Білокуракивщини: відповідає за процес заміни українських паспортів на псевдодокументи т.зв. "ЛНР" і паспорти РФ. Раніше вона працювала в.о. так званого "керівника відділення міграційної служби в Краснодонському районі ЛНР". Тепер обійняла аналогічну посаду у так званому "Білокуракинському РВВС МВС ЛНР".

Інша колаборантка – "очільниця" так званого "Кремінського району ЛНР", незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району Луганщини. Зловмисниця прибула до Кремінної з тимчасово окупованого Луганська після захоплення міста армією РФ як "кадрове підкріплення".

Зазначається, що в минулому "регіоналка" була секретарем райради і брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

Стосовно всіх цих осіб триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

"Усі викриті колаборанти обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі", - підкреслили в СБУ.

Теми: СБУколабораціяЛуганська областьпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
СБУ
Зеленський звільнив керівника СБУ Закарпатської області
Ексочільник СБУ Баканов зареєстрував ФОП і може здавати житло в оренду
На Чернігівщині затримали очільницю ЦНАПу: за $2,5 тисячі штампувала довідки для ухилянтів
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: