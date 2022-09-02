СБУ заявила про викриття "зірки пропаганди РФ" і ще двох колаборанток на Луганщині

СБУ заявила про викриття ще трьох колаборанток на Луганщині, серед яких 19-річна дівчина, яка активно знімалася в російській пропаганді.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини ще 3-х колаборанток.

Зокрема, задокументовано також активне розкручування у пропагандистських роликах РФ 19-річної уродженки Сватове. Так, "юну Лізу зі звільненого Сватового" намагаються зробити "обличчям" народу Луганщини, який очікував російського "асвабаждєнія"".

Деталі: Серед іншого, дівчина знялася у телевізійних проєктах, де ​підтримувала окупаційну політику та ведення агресивної війни проти України; ​​закликала допомагати армії країни-агресора у війні; ​агітувала земляків співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

Ще дві колаборантки раніше працювали на так званих "керівних посадах" терористичної організації "ЛНР", а тепер їм доручили встановлення окупаційного режиму на щойно захоплених територіях.

Одна наразі керує незаконною "паспортизацією" мешканців Білокуракивщини: відповідає за процес заміни українських паспортів на псевдодокументи т.зв. "ЛНР" і паспорти РФ. Раніше вона працювала в.о. так званого "керівника відділення міграційної служби в Краснодонському районі ЛНР". Тепер обійняла аналогічну посаду у так званому "Білокуракинському РВВС МВС ЛНР".

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Інша колаборантка – "очільниця" так званого "Кремінського району ЛНР", незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району Луганщини. Зловмисниця прибула до Кремінної з тимчасово окупованого Луганська після захоплення міста армією РФ як "кадрове підкріплення".

Зазначається, що в минулому "регіоналка" була секретарем райради і брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

Стосовно всіх цих осіб триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

"Усі викриті колаборанти обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі", - підкреслили в СБУ.