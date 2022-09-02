Держави ЄС, крім Угорщини, домовилися про 5 млрд євро макрофіну для України - ЗМІ

Усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Про це стало відомо виданню Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до джерел, Єврокомісія має намір висунути офіційну пропозицію з цього питання наступного тижня, незважаючи на опір уряду Угорщину.

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Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки ЄС у Празі погодять політичну декларацію на підтримку макрофінансової допомоги Україні на суму 5 млрд євро.

Очікується, що пакет буде офіційно прийнято на Раді ЄС із загальних питань, яка відбудеться 20 вересня у Брюсселі.

Єврокомісія підтвердила у відповідь на запит видання, що її пропозиція про кредит у розмірі 5 млрд євро для України буде подана наступного тижня.

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5 млрд євро, про які держави-члени домовилися на робочому рівні 2 вересня, є частиною макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, про яку Єврокомісія оголосила у травні.

Однак через сумніви, як фінансувати допомогу ЄС, досі було офіційно погоджено лише 1 млрд євро з цієї макрофінансової допомоги.

Згідно з декількома джерелами, уряд Німеччини був проти надання додаткових кредитів через ризик дефолту України. Натомість він виступав за гранти, які не мали бути погашені Україною.

У той час як Німеччина та всі інші держави-члени, за винятком Угорщини, тепер, схоже, домовилися про надання додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

"Ми продовжуємо роботу щодо 3 млрд євро, які залишилися, з пакету макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для України", - повідомив виданню представник Єврокомісії.

За оцінками МВФ, проведеними раніше цього року, українському уряду потрібна фінансова підтримка у розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць, щоб залишатися платоспроможним.

Якщо Україна не отримає достатньої фінансової підтримки, вона може бути змушена монетизувати свій дефіцит, що спричинить ризик нестримної інфляції.

Затримка з наданням Україні другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу пов’язана з внутрішніми дискусіями серед країн-членів, заявляв раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.