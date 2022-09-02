Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держави ЄС, крім Угорщини, домовилися про 5 млрд євро макрофіну для України - ЗМІ

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 17:44
Держави ЄС, крім Угорщини, домовилися про 5 млрд євро макрофіну для України - ЗМІ
фото Getty Images

Усі держави-члени ЄС, окрім Угорщини, погодилися фінансово гарантувати ще 5 млрд євро макрофінансової допомоги у вигляді довгострокових кредитів для України.

Про це стало відомо виданню Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Відповідно до джерел, Єврокомісія має намір висунути офіційну пропозицію з цього питання наступного тижня, незважаючи на опір уряду Угорщину.

Реклама:

Очікується, що наприкінці наступного тижня міністри економіки ЄС у Празі погодять політичну декларацію на підтримку макрофінансової допомоги Україні на суму 5 млрд євро.

Очікується, що пакет буде офіційно прийнято на Раді ЄС із загальних питань, яка відбудеться 20 вересня у Брюсселі.

Єврокомісія підтвердила у відповідь на запит видання, що її пропозиція про кредит у розмірі 5 млрд євро для України буде подана наступного тижня.

ВІДЕО ДНЯ

5 млрд євро, про які держави-члени домовилися на робочому рівні 2 вересня, є частиною макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, про яку Єврокомісія оголосила у травні. 

Однак через сумніви, як фінансувати допомогу ЄС, досі було офіційно погоджено лише 1 млрд євро з цієї макрофінансової допомоги.

Згідно з декількома джерелами, уряд Німеччини був проти надання додаткових кредитів через ризик дефолту України. Натомість він виступав за гранти, які не мали бути погашені Україною. 

У той час як Німеччина та всі інші держави-члени, за винятком Угорщини, тепер, схоже, домовилися про надання додаткових 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні, обговорення щодо решти 3 млрд євро все ще триває. Держави-члени розходяться в думках щодо того, повинні гроші бути надані у вигляді грантів чи кредитів.

"Ми продовжуємо роботу щодо 3 млрд євро, які залишилися, з пакету макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для України", - повідомив виданню представник Єврокомісії.

За оцінками МВФ, проведеними раніше цього року, українському уряду потрібна фінансова підтримка у розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць, щоб залишатися платоспроможним. 

Якщо Україна не отримає достатньої фінансової підтримки, вона може бути змушена монетизувати свій дефіцит, що спричинить ризик нестримної інфляції.

Затримка з наданням Україні другого траншу макрофінансової допомоги від Євросоюзу пов’язана з внутрішніми дискусіями серед країн-членів, заявляв раніше посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до 9 мільярдів євро. Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.

Теми: ЄСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
ЄС
Фон дер Ляєн запропонувала на посаду єврокомісара главу МЗС Нідерландів
"Не зосереджені на даті": Єврокомісія не готова до розширення ЄС до 2030 року
Кулеба розкритикував наміри держав ЄС продовжити заборону на зерно з України
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: