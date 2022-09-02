Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Підпільна майнінг-ферма обікрала "Укрзалізницю" на понад мільйон грн

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 18:05
фото пресслужби УЗ

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці", яка завдала збитків державі, за попередніми даними, на 1,7 млн грн. 

Джерело: сайт Київської міської прокуратури  

Дослівно: "Службові особи Укрзалізниці, вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж Укрзалізниці".

Деталі: Майнінг-ферма розташовувалася у Житомирській області. Правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовувалося для видобутку криптовалюти: 60 відеокарт з блоками живлення, жорсткий диск та 2 інтернет приймальника.

За попередніми підрахунками, розмір завданих державі збитків становить понад 1,7 млн гривень.

Слідство інкримінує учасникам схеми ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах).

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: УкрзалізницякриптовалютаЖитомирщина
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині, намагаючись затьмарити реальність

ЗМІ: РФ запросила у США пів сотні віз для Лаврова та його делегації, але жодної ще не отримала

Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: Ми всі побачимо рішення

Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $11,7 млрд Україні

Росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком" через "несправність"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Укрзалізниця
"Укрзалізниця" у серпні наростила обсяг перевезень: найбільший приріст в агросекторі
На Тернопільщині зійшли вагони: рух низки поїздів обмежено
Укрзалізниця побудувала дві ділянки маршруту на кордоні з Румунією
Останні новини
09:39
Повітряні сили знищили 5 тактичних БПЛА і відпрацювали по ворогу ракетами HARM
09:34
Як захиститись від ВІЛ людям, що надають інтимні послуги – пояснює ЦГЗ
09:19
Регіони: ЗСУ відбили атаки з трьох боків на Луганщині, росіяни обстріляли з С-300 Харківщину
08:34
фотоППО збила усі 5 "Калібрів", випущених по Дніпру
08:22
Берлін погодився з кандидатурою нового посла України у Німеччині - ЗМІ
08:00
Легкоатлетка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" і повторила рекорд України
07:44
Пентагон заснував "команду тигрів", щоб прискорити продаж зброї союзникам — WSJ
07:22
ISW: Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині, намагаючись затьмарити реальність
06:39
Зведення Генштабу: ЗСУ знищили живу силу росіян на Запорізькому напрямку
05:40
Росіяни випустили ракету по Харкову, прилетіло біля школи
Усі новини...