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Підпільна майнінг-ферма обікрала "Укрзалізницю" на понад мільйон грн

"Українська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 18:05
Підпільна майнінг-ферма обікрала Укрзалізницю на понад мільйон грн
фото пресслужби УЗ

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці", яка завдала збитків державі, за попередніми даними, на 1,7 млн грн. 

Джерело: сайт Київської міської прокуратури  

Дослівно: "Службові особи Укрзалізниці, вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж Укрзалізниці".

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Деталі: Майнінг-ферма розташовувалася у Житомирській області. Правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовувалося для видобутку криптовалюти: 60 відеокарт з блоками живлення, жорсткий диск та 2 інтернет приймальника.

За попередніми підрахунками, розмір завданих державі збитків становить понад 1,7 млн гривень.

Слідство інкримінує учасникам схеми ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах).

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Теми: УкрзалізницякриптовалютаЖитомирщина
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