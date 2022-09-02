Підпільна майнінг-ферма обікрала "Укрзалізницю" на понад мільйон грн

Правоохоронці викрили підпільну майнінг-ферму, організовану на потужностях "Укрзалізниці", яка завдала збитків державі, за попередніми даними, на 1,7 млн грн.

Джерело: сайт Київської міської прокуратури

Дослівно: "Службові особи Укрзалізниці, вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж Укрзалізниці".

Деталі: Майнінг-ферма розташовувалася у Житомирській області. Правоохоронці вилучили комп’ютерне обладнання, яке використовувалося для видобутку криптовалюти: 60 відеокарт з блоками живлення, жорсткий диск та 2 інтернет приймальника.

За попередніми підрахунками, розмір завданих державі збитків становить понад 1,7 млн гривень.

Слідство інкримінує учасникам схеми ч. 4 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах).