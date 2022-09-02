Партія влади Польщі ініціювала постанову про заборону видачі віз росіянам

Депутати від партії "Право і справедливість" підготували проєкт постанови Сейму про припинення видачі віз росіянам.

Про це пише видання Niezalezna, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили політики на пресконференції, цей крок необхідний не лише для того, щоб прихильники війни в Україні також відчули наслідки, а й щоб запобігти розвідувальній загрозі, яка в основному стосується країн східного флангу НАТО.

Реклама:

Депутати Каспер Плажинський і Пьотр Полак заявили, що країни східного флангу НАТО, включно з Польщею, найбільше страждають через проникнення "різного роду дивних людей з російського боку" та розвідувальної діяльності.

"Польща, як і інші країни Центральної Європи - Балтії, скандинавські країни, рішуче виступає за припинення візового і туристичного руху з Росією. Не може бути так, щоб росіяни вільно приїжджали в країни Європи, в наші міста, столицю, щоб відпочити" - казав Плажинський.

Він стверджував, що переважна більшість російського суспільства схвалює вторгнення в Україну. "Саме тому сьогодні ми виступили з ініціативою в комітеті у справах ЄС ухвалити на наступному засіданні проєкт постанови Сейму про підтримку політики уряду в цьому питанні та підтримку інших країн нашого регіону, які також підтримують таку політику", - сказав депутат.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що розраховує на підтримку проєкту постанови опозицією.

Плажинський повідомив, що засідання комітету у справах ЄС заплановане на 14 вересня. Політик додав, що якщо проєкт постанови буде прийнятий комітетом, Сейм може проголосувати за нього під час наступного засідання 16 вересня.

У проєкті депутати "ПіС", зокрема, написали, що "Сейм Республіки Польща підтримує дії польського уряду на міжнародній арені, спрямовані на припинення видачі віз для росіян. Держави ЄС та інституції ЄС повинні бути солідарними з атакованими і проти нападників. Сейм Республіки Польща закликає прем’єр-міністра щодо подальших дій у цій справі, а також звертається до всіх політичних сил Польщі підтримати зусилля польського уряду", - оголошує проєкт постанови.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава однозначно виступає за те, аби громадяни РФ не могли подорожувати до ЄС.

Нагадаємо, за підсумками обговорення 31 серпня міністри закордонних справ ЄС вирішили повністю зупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ і доручили Єврокомісії подумати, що робити з мільйонами чинних віз росіян.