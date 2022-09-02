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ЗСУ знищили 3 артсистеми, склад і до роти окупантів біля Херсона і Енергодара – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 18:38
Українські військові, фото Генштабу

В районі окупованого Херсона та Енергодара Запорізької області ЗСУ знищили 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу ворога.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Дослівно: "Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу.

Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень".

Деталі: Генштаб також повідомив, що рота противника, яка базувалася у спортивному клубі "Загублений світ" покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.

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Теми: ХерсонЗапорізька область
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