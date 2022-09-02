ЗСУ знищили 3 артсистеми, склад і до роти окупантів біля Херсона і Енергодара – Генштаб
В районі окупованого Херсона та Енергодара Запорізької області ЗСУ знищили 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу ворога.
Джерело: вечірнє зведення Генштабу
Дослівно: "Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу.
Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень".
Деталі: Генштаб також повідомив, що рота противника, яка базувалася у спортивному клубі "Загублений світ" покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.