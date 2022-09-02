Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗСУ знищили 3 артсистеми, склад і до роти окупантів біля Херсона і Енергодара – Генштаб

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 18:38
ЗСУ знищили 3 артсистеми, склад і до роти окупантів біля Херсона і Енергодара – Генштаб
Українські військові, фото Генштабу

В районі окупованого Херсона та Енергодара Запорізької області ЗСУ знищили 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу ворога.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу

Дослівно: "Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено 3 артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу.

Реклама:

Поранених вивезли в медичні заклади поблизу населеного пункту Борозенське Херсонської області. Через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень".

Деталі: Генштаб також повідомив, що рота противника, яка базувалася у спортивному клубі "Загублений світ" покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в 5 тентованих вантажівках.

Теми: ХерсонЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Усі новини...
Херсон
Військові знищили на Херсонщині унікальну розробку росіян вартістю $200 млн
СБУ вистежила жительку Херсона, яка наводила "Шахеди" окупантів на медзаклади міста
Росіяни обстріляли центр Херсона, є загибла і важко поранений
Останні новини
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" отримав суперника у стикових матчах
15:19
Латвія масштабує підготовку українських військових
14:57
В Україні зріс нелегальний ринок цигарок: чверть ринку - тінь, дохід - понад 23 мільярди
14:50
Найближчими днями в Україні буде досить тепло, але з ожеледицею
14:45
Єврокомісія офіційно почала розслідування щодо порушення Twitter (X) вимог законодавства
14:43
Директорку музею Ханенків відзначили премією в Італії за збереження спадщини
14:35
Британія провела першу торгову місію в Україні: підписали низку угод
Усі новини...
Реклама: