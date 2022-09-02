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Єврокомісія домагатиметься введення обмеження цін на нафту РФ у всьому ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 19:18
Єврокомісія домагатиметься введення обмеження цін на нафту РФ у всьому ЄС
ФОТО: GETTY IMAGES

Єврокомісія буде домагатися запровадження ліміту цін на російську нафту, узгодженого в рамках G7, у всьому Євросоюзі.

Про це заявив єврокомісар Паоло Джентілоні у своїй заяві в п’ятницю, пише "Європейська правда".

"G7 працюватиме над створенням широкої глобальної коаліції, щоб завершити розробку та рівень ліміту ціни (на російську нафту - Ред.), а також спільно впровадити його, щоб максимізувати його ефективність. Комісія відіграватиме свою повну роль у роботі над досягненням одностайності серед наших 27 держав-членів для впровадження цього заходу в ЄС", - заявив єврокомісар.

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Мета комісії полягає в тому, щоб зробити це відповідно до графіку, узгодженого в рамках шостого пакету санкцій ЄС, тобто 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів, додав комісар.

Міністри фінансів країни G7 2 вересня домовилися терміново перейти до впровадження обмеження цін на імпорт російської нафти, прагнучи посилити санкції проти Москви. До G7 входять три держави ЄС - Німеччина, Франція, Італія.

Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. 

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Міністри заявили, що початкова цінова межа ґрунтуватиметься на низці технічних факторів, а рівень цін переглядатиметься в міру необхідності.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков в п'ятницю заявив, що Росія припинить продавати будь-яку нафту країнам, які введуть обмеження ціни.

Теми: ЄСРосіянафта
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