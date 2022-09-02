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Росія повністю зупинила постачання газу "Північним потоком" через "несправність"

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 19:37
Росія повністю зупинила постачання газу Північним потоком через несправність
Північний потік, фото Getty Images

Російська газова компанія "Газпром" ввечері 2 вересня оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення "Газпрому" в Telegram.

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 компресорної станції "Портова" "виявлено витік масла з домішкою герметизуючого складу по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній датчиків швидкості ротора низького та проміжного тиску".

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Також масло виявили в районі кабельної лінії у зовнішній клемній шафі системи автоматичного управління агрегату. "Газпром" стверджує, що акти виявлення витоків масла підписано представниками компанії Siemens, які допомагають із техобслуговуванням.

"До усунення зауважень щодо роботи обладнання транспорт газу до газопроводу "Північний потік" повністю зупинено", – додали в російській компанії.

Нагадаємо, раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середи. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції.

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Як повідомляв "Газпром", зупинка необхідна, щоб провести технічне обслуговування та планово-попереджувальні роботи на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

Раніше Росія обмежила постачання газу до Німеччини через газопровід "Північний потік", пославшись на відсутність турбіни, задля повернення якої Канада зробила санкційний виняток на прохання Німеччини.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.

Теми: РосіягазЄвропа
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