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На Житомирщині підірвалося авто лісової охорони: є загиблий і поранений

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 20:01
На Житомирщині підірвалося авто лісової охорони: є загиблий і поранений
ілюстративне фото з сайту МінТОТ

На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні, є загиблий і поранений.

Джерело: Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства

Дослівно: "Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства.

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В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу".

Деталі: Повідомляється також, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.

Теми: Житомирщинамінування
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