На Житомирщині підірвалося авто лісової охорони: є загиблий і поранений
П'ятниця, 2 вересня 2022, 20:01
На Житомирщині автомобіль лісової охорони підірвався на міні, є загиблий і поранений.
Джерело: Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства
Дослівно: "Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства.
Реклама:
В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу".
Деталі: Повідомляється також, що у загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.