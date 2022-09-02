Байден просить Конгрес схвалити виділення ще $11,7 млрд Україні

Президент США Джо Байден просить Конгрес виділити Україні 11,7 млрд доларів як екстрену допомогу.

Про це сказав журналістам у п’ятницю представник адміністрації Байдена, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Адміністрація Байдена просить Конгрес США схвалити виділення Україні додаткової допомоги в галузі безпеки та економіки у розмірі 11,7 млрд доларів, а також 2 млрд доларів - на допомогу у зміцненні внутрішніх поставок енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок.

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"Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України та захистити свою демократію, і ми просто не можемо допустити, щоб ця підтримка України закінчилася", - заявив журналістам представник адміністрації.

Білий дім заявляє, що кошти необхідні для підтримки темпів надання допомоги Україні протягом перших трьох місяців 2023 року фінансового року, який починається на початку жовтня.

Представник адміністрації сказав, що приблизно три чверті коштів, які вже схвалені Конгресом для України, вже витрачені.

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Конгрес на двопартійній основі схвалив виділення понад 53 млрд доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки, економіки та гуманітарної допомоги для протидії російському вторгненню в Україну цього року.

Байден підписав останній пакет на загальну суму 40 млрд доларів у травні.

На той час Білий дім заявив, що очікує, що цих коштів вистачить до кінця фінансового року.

Як повідомлялося, адміністрація президента США Джо Байдена в останні два місяці допомагала українським військовим підготуватися до контрнаступу на півдні, задовольняючи їхні конкретні запити на військову допомогу.

Неофіційно повідомлялося, що також адміністрація Байдена планує найближчим часом оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який відповідатиме за постачання допомоги й підготовку українських військових.