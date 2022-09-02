Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У МВС назвали статистику вбитих і поранених цивільних за час війни

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 21:05
Буча Київської області, фото Дмитра Ларіна, УП

За даними МВС, з початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч дістали поранень.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Від початку війни ми зафіксували понад 22 тисячі обстріляв. Такими обстрілами уражено більше 24 тисяч цивільних об’єктів. Як я вже говорив, у 90% випадків ці обстріли влучають саме по цивільних цілях.

Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб. І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано".

Деталі: Єнін також повідомив, що поліція почала 1255 кримінальних проваджень за фактами співпраці українців із державою-агресором. У цих провадженнях повідомлено по підозру понад 200 особам, більше 100 проваджень скеровано до суду.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: МВСвійнажертви
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Зенітники збили "Алігатора" росіян на Донеччині

відео За три доби пара Байрактарів знищила російської техніки на майже $27 млн

ISW: Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині, намагаючись затьмарити реальність

ЗМІ: РФ запросила у США пів сотні віз для Лаврова та його делегації, але жодної ще не отримала

Зеленський знову зібрав ставку головнокомандувача: Ми всі побачимо рішення

Єврокомісія: "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

МВС
У школах різних регіонів почнуть роботу перші 17 спеціалістів з безпеки
Хабарі за видачу дозволів на зброю: судитимуть ексвисокопосадовця Нацполіції
Майже 30 срібників: у МВС розповіли, скільки отримують зрадники за допомогу ворогу
Останні новини
12:20
фото Затримали корегувальника росіян – здавав ворогу позиції ЗСУ у Києві
12:17
На "референдум" у Снігурівці готові прийти до 10% людей – Кім
12:05
У Києві запровадять оплату проїзду в усіх видах транспорту банківською карткою
11:49
Зенітники збили "Алігатора" росіян на Донеччині
11:38
Мін’юст Грузії розповів, скільком росіянам дали громадянство за 2022 рік
11:30
Що потрібно мати вдома, щоб захиститися від наслідків радіаційної аварії – пояснює МОЗ
11:21
відео За три доби пара Байрактарів знищила російської техніки на майже $27 млн
11:12
Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів
11:01
Хакерська група, яку пов’язують з Росією, зламала італійське енергетичне агентство
10:43
Орбан полетів до Москви на похорони Горбачова - без зустрічі з Путіним
Усі новини...