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У МВС назвали статистику вбитих і поранених цивільних за час війни

Катерина ТищенкоП'ятниця, 2 вересня 2022, 21:05
У МВС назвали статистику вбитих і поранених цивільних за час війни
Буча Київської області, фото Дмитра Ларіна, УП

За даними МВС, з початку повномасштабної війни внаслідок ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч дістали поранень.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Від початку війни ми зафіксували понад 22 тисячі обстріляв. Такими обстрілами уражено більше 24 тисяч цивільних об’єктів. Як я вже говорив, у 90% випадків ці обстріли влучають саме по цивільних цілях.

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Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб. І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано".

Деталі: Єнін також повідомив, що поліція почала 1255 кримінальних проваджень за фактами співпраці українців із державою-агресором. У цих провадженнях повідомлено по підозру понад 200 особам, більше 100 проваджень скеровано до суду.

Теми: МВСвійнажертви
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