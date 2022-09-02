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МАГАТЕ залишить на ЗАЕС двох представників після завершення місії, звіт – наступного тижня

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 21:18
МАГАТЕ залишить на ЗАЕС двох представників після завершення місії, звіт – наступного тижня
Рафаель Гроссі, фото Getty Images

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі в п’ятницю підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні.

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що в четвер очолив місію за участі 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.

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"Шість наших експертів залишаються там. Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. І після цього, як я вже говорив у Києві після візиту на Запорізьку АЕС, ми встановлюємо постійну присутність на місці – цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу", – сказав він.

Ґроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС "склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили", і додав, що представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ наступного тижня.

Наприкінці пресконференції Рафаель Ґроссі повідомив, що у вівторок 6 вересня буде звітувати перед Радою Безпеки ООН про результати роботи місії. 

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Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Уранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста. Після цього генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

Читайте також: Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання.

Теми: ЗАЕСМАГАТЕЕнергодарвійна
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