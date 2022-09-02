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Гендиректор МАГАТЕ: На ЗАЕС ми побачили все, нами не маніпулюють

"Європейська правда"П'ятниця, 2 вересня 2022, 22:03

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Ґроссі заперечив, що на діяльність місії на Запорізькій атомній електростанції впливали російські представники.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Ґроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у п’ятницю.

"Я бачив у деяких коментарях і реакціях, нібито (місії МАГАТЕ) чогось не показали, що нам влаштували "парад". Ми побачили те, що я просив показати. Усе, чого я просив. Навіть коли ми були самі. Ми побачили все (що хотіли)", – наголосив він.

Відповідаючи на питання, чому МАГАТЕ не підтримує заклики України до демілітаризації Запорізької АЕС, Ґроссі заявив, що організація не буде піддаватися "шуму" і "маніпуляціям".

"Коли людям властиво подобатися те, що ми говоримо, нас підтримують. Коли їм це не подобається, вони починають говорити про маріонеток чи те, що нами маніпулюють. Нами ніколи не маніпулюють. Ми ніколи не втрачаємо орієнтир. Ми знаємо, що робимо. Звісно, ми з повагою слухаємо цей "шум", але наша здатність – фокусуватися на тому, що ми робимо", – додав він.

Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Уранці 1 вересня місія МАГАТЕ вирушила з Запоріжжя до АЕС в тимчасово окупованому Росією Енергодарі, попри повідомлення про інтенсивний обстріл міста. Після цього генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що команда МАГАТЕ збереже присутність на Запорізькій АЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Ґроссі підтвердив, що після завершення місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації

Читайте також: Чому зривають візит місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС: відповідаємо на головні питання.

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Теми: ЗАЕСМАГАТЕРосіявійна
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