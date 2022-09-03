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Держдеп США схвалив продаж зброї Тайваню на понад мільярд доларів

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 00:44
ФОТО: GETTY

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню військової техніки на суму 1,1 млрд  доларів.

Джерело: Reuters з посиланням на Пентагон

Деталі: Пакет включає 60 протикорабельних ракет і 100 ракет класу "повітря-повітря". Зокрема, це  ракети Sidewinder і супутнє обладнання на суму близько 85,6 млн доларів, ракети Harpoon і супутнє обладнання на суму близько 355 млн доларів. Також мова йде про підтримку тайванської програми радарів спостереження і супутнє обладнання на близько 665,4 млн доларів.  

Нагадаємо: Пакет  оголошений після візиту на острів спікера Палати представників США Ненсі Пелосі та агресивних військових навчань Китаю навколо Тайваню.

Довідково:

  • Зараз відносини між керівництвом Китаю та Тайваню найскладніші з початку їх протистояння, а багато аналітиків передбачають можливість вторгнення Китаю на Тайвань. 
  • Незалежність Тайваню визнали лише 13 країн, а також Ватикан.
  • Штати, хоч і визнають КНР (президент Сі Цзіньпін) як єдиний законний уряд Китаю, паралельно підтримують зв'язки з Тайванем. У 1979 році Конгрес ухвалив Акт про взаємини з Тайванем, який включає також надання військової підтримки. 

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Теми: СШАКитайТайвань
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