Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ОК "Південь": ЗСУ захопили в полон трьох росіян і вдарили по переправі

Субота, 3 вересня 2022, 02:21
ФОТО: GETTY

На півдні ЗСУ захопили в полон  трьох російських військових.         

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також захоплено 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато колективної й стрілецької зброї з боєкомплектом.

Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по наших позиціях, у відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань.

ЗСУ  вразили командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та  понтонну переправу біля Козацького.

Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.

Знищені 106 росіян та шість десятків одиниць ворожої техніки, серед них:

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 танків Т-72 та 62
  • гаубиця "Мста-Б"
  • авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган"
  • 3 гармати-гаубиці 152-го калібру
  • мобільний міномет 120 калібру
  • 2 безпілотні розвідники
  • 35 одиниць авто-бронетехніки.

Зазначається, що наразі тривають позиційні бої.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: війна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, доповнено від 15:56У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет: постраждали 4 дітей

фото У Херсоні пролунали вибухи: ЗСУ знищили комплекс, де жили окупанти – ЗМІ

відео Кадиров заявив, що він старий і пора йти з посади голови Чечні

На Херсонщині детонує склад із боєкомплектом росіян – мер

фото Силовики викрили дві ботоферми на майже 7 тисяч фейкових Facebook-акаунтів

У росіян 40% техніки, якою оснащуються нові підрозділи, не боєздатна – ГУР

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

війна
Повітряні сили знищили 5 тактичних БПЛА і відпрацювали по ворогу ракетами HARM
ISW: Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині, намагаючись затьмарити реальність
Школа життя
Останні новини
18:41
ЗСУ знищили об’єкт розміщення спецпризначенців РФ – зведення Генштабу
18:14
У Празі 70 тисяч людей вийшли на протест проросійських сил: проти санкцій і постачання зброї Україні
18:10
У серпні до державного бюджету надійшло 204,6 мільярда
18:05
Росіяни обстріляли Чернігівщину: понад 50 вибухів, пошкоджено будівлі
17:41
ЄС повністю підтримує роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС - Мішель
17:30
фото, доповнено від 15:56У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет: постраждали 4 дітей
17:25
фото У Херсоні пролунали вибухи: ЗСУ знищили комплекс, де жили окупанти – ЗМІ
17:22
З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців
17:11
Siemens: заявлена "Газпромом" проблема – не причина для зупинки "Північного потоку"
16:55
фотоНа аеродромі Мелітополя, де була техніка окупантів, лунали гучні вибухи – мер
Усі новини...