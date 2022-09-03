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ОК "Південь": ЗСУ захопили в полон трьох росіян і вдарили по переправі

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 02:21
ОК Південь: ЗСУ захопили в полон трьох росіян і вдарили по переправі
ФОТО: GETTY

На півдні ЗСУ захопили в полон  трьох російських військових.         

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Також захоплено 2 танки Т-62, бойову машину десанту, БТР-82, багато колективної й стрілецької зброї з боєкомплектом.

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Протягом дня росіяни завдали вісім авіаударів по наших позиціях, у відповідь наша авіація завдала 22 удари, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 4 сотні артилерійських завдань.

ЗСУ  вразили командно-спостережний пункт 205-тої окремої мотострілецької козачої бригади у Снігурівці (Миколаївщина) та  понтонну переправу біля Козацького.

Також були уражені два пункти боєпостачання та три склади боєприпасів в Херсонському і Бериславському районах.

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Знищені 106 росіян та шість десятків одиниць ворожої техніки, серед них:

  • 14 танків Т-72 та 62
  • гаубиця "Мста-Б"
  • авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка
  • 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган"
  • 3 гармати-гаубиці 152-го калібру
  • мобільний міномет 120 калібру
  • 2 безпілотні розвідники
  • 35 одиниць авто-бронетехніки.

Зазначається, що наразі тривають позиційні бої.

Теми: війна
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