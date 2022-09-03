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Білий дім: Росія використовує енергетику як зброю проти Європи

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 03:55
ФОТО: GETTY

Москва використовує енергетику як інструмент тиску на Європу – про це заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".

Джерело: представник Ради національної безпеки при президентові Сполучених Штатів в електронному листі Reuters

Дослівно: "На жаль, не дивно, що Росія продовжує використовувати енергію як зброю проти європейських споживачів".

Деталі: Представник РНБ заявив, що США та Європа співпрацюють, щоб забезпечити наявність достатніх запасів. За його словами, в результаті цих зусиль європейські сховища газу будуть заповнені до критичного зимового опалювального сезону. Водночас він зазначив, що одних цих зусиль не досить.

Що передувало: У російському "Газпромі" заявили, що у ході проведення регламентних робіт на агрегаті на станції "Портова" виявили витік олії і до усунення проблеми газогін буде повністю зупинено. "Газпром" не надав нових часових рамок.

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Теми: РосіягазСША
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