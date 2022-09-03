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Пентагон заснував "команду тигрів", щоб прискорити продаж зброї союзникам — WSJ

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 07:44
Пентагон заснував команду тигрів, щоб прискорити продаж зброї союзникам — WSJ
фото: getty

Пентагон хоче прискорити продаж зброї і в серпні створив так звану "команду тигрів" - групу високопосадовців для вивчення неефективності продажу США зброї зарубіжним країнам - аби краще конкурувати з Китаєм і поповнити арсенали дружніх країн, які надали військове спорядження Україні.

Джерело: джерела The Wall Street Journal

Деталі: За словами високопосадовця Міністерства оборони, "команда тигрів" шукатиме шляхи для Міністерства оборони, щоб упорядкувати частини програми і поставити бажані американські безпілотники, гармати, гелікоптери, танки та інше озброєння швидше. Посадовці, які працюють з країнами за початковими запитами на нові безпілотники, наприклад, можуть бути навчені допомагати цим країнам краще складати листи, усуваючи перешкоди, що виникають через те, що початковий запит був занадто широким тощо. Як пише WSJ, повільний темп може призвести до того, що деякі країни не будуть впевнені, чи США дійсно хочуть, щоб вони були партнерами. Є ризик, що країни, з якими США хочуть залишатися поруч, куплять зброю деінде.

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За словами офіційних осіб, зростання напруженості у відносинах з Китаєм та вторгнення Росії в Україну зробили невідкладною перевірку, яка розпочалася у Пентагоні близько місяця тому.

Пентагон виконує більшу частину програми продажу зброї за кордон, але вона знаходиться під контролем Державного департаменту, який використовує щорічний продаж зброї на 45 мільярдів доларів як зовнішньополітичний інструмент для поширення американського впливу. Конгрес зрештою схвалює всі продажі військового обладнання за кордон.

Теми: СШАзброя
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