Легкоатлетка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" і повторила рекорд України

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі, підкоривши планку 2.05 м.

Джерело: "Укрінформ", Федерація легкої атлетики України, "Суспільне"

Деталі: Магучіх змогла поліпшити свій найкращий результат сезону просто неба. Попередній, 2.04 метри, тримався з 2019 року.

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Крім того, з результатом 2.05 м Магучіх повторила рекорд України, встановлений Інгою Бабаковою 15 вересня 1995 року в Токіо, рекорд змагань та показала найкращий результат сезону в світі.

Окрім Магучіх, до топ-3 увійшли австралійки Елеонор Паттерсон (1.94 м) та Нікола Оліслагерс (1.91 м).

Зазначається, що на етапі у Брюсселі у секторі стрибків у висоту змагалися також українки Ірина Геращенко та Юлія Левченко, посівши 6 та 8 місця.

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Цього сезону Магучіх 4 рази перемагала на "Діамантовій лізі", одного разу була другою та п'ятою.