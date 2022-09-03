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Легкоатлетка Магучіх виграла етап "Діамантової ліги" і повторила рекорд України

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 08:00
Легкоатлетка Магучіх виграла етап Діамантової ліги і повторила рекорд України
фото: getty

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі "Діамантової ліги" у Брюсселі, підкоривши планку 2.05 м.

Джерело: "Укрінформ", Федерація легкої атлетики України, "Суспільне"

Деталі:  Магучіх змогла поліпшити свій найкращий результат сезону просто неба. Попередній, 2.04 метри, тримався з 2019 року.

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Крім того, з результатом 2.05 м  Магучіх повторила рекорд України, встановлений Інгою Бабаковою 15 вересня 1995 року в Токіо, рекорд змагань та показала найкращий результат сезону в світі.

Окрім Магучіх, до топ-3 увійшли австралійки Елеонор Паттерсон (1.94 м) та Нікола Оліслагерс (1.91 м).

Зазначається, що на етапі у Брюсселі у секторі стрибків у висоту змагалися також українки  Ірина Геращенко та Юлія Левченко, посівши 6 та 8 місця.

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Цього сезону Магучіх 4 рази перемагала на "Діамантовій лізі", одного разу була другою та п'ятою.

Теми: спорт
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