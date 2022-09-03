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Берлін погодився з кандидатурою нового посла України у Німеччині - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 08:22

За інформацією німецьких ЗМІ, Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на нового посла України, який має замінити Андрія Мельника. 

Як пише "Європейська  правда", про це з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляють Welt am Sonntag та Spiegel.

Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення новим послом Олексія Макеєва.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у тому числі у Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою. 

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив Андрій Мельника з посади посла України у Німеччині. Мельник очолював дипломатичне представництво України в Німеччині вже вісім років, тоді як посли зазвичай повертаються з країни через чотири, щонайбільше шість років.

Пізніше німецькі ЗМІ повідомляли, що новим послом України можуть призначити Олексія Макеєва.

Андрій Мельник повідомив, що остаточно залишить посаду 14 жовтня. 

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Нагадаємо, Мельник запросив особистої зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом, щоб перепросити за свої слова про "ображену ліверну ковбасу".

Про те, як та чому відбувається дипломатична ротація, читайте в статті "Чому Зеленський звільняє ефективних послів України?"

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Теми: Німеччина
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