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Британська розвідка: дії ЗСУ на Херсонщині стали несподіванкою для росіян

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 10:07
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Британська розвідка розповідає, що дії українських військових на Херсонщині стали певною тактичною несподіванкою для противника, а командуванню РФ незабаром доведеться робити вибір, куди кинути доступні їм резерви.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні від Міноборони Британії за 3 вересня.

У ньому нагадують, що ЗСУ почали контрнаступальні дії на півдні з понеділка 29 серпня. 

"Один з елементів цього наступу - триваюче просування на широкому фронті західніше Дніпра, що фокусується на трьох напрямках у межах окупованої РФ частини Херсонської області. У цієї операції - обмежені найближчі задачі, проте українські сили, схоже, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись недоліками логістики та управління й командування у російській армії", - пишуть в огляді. 

Оскільки бої тривають також на Донбасі та Харківському напрямку, зазначає розвідка, "ключовим рішенням для російського командування ближчими днями буде те, куди спрямувати ті оперативні резерви, які вони спроможні зібрати".

В огляді за попередню добу розповідали, що  російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції - судячи з того, як розвиваються події у російсько-українській війні.

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Теми: Велика Британіярозвідкавійна
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