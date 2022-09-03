Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: дії ЗСУ на Херсонщині стали несподіванкою для росіян

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 10:07
Британська розвідка: дії ЗСУ на Херсонщині стали несподіванкою для росіян
УКРАЇНСЬКІ ЗАХИСНИКИ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ ЗСУ

Британська розвідка розповідає, що дії українських військових на Херсонщині стали певною тактичною несподіванкою для противника, а командуванню РФ незабаром доведеться робити вибір, куди кинути доступні їм резерви.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну в Україні від Міноборони Британії за 3 вересня.

У ньому нагадують, що ЗСУ почали контрнаступальні дії на півдні з понеділка 29 серпня. 

Реклама:

"Один з елементів цього наступу - триваюче просування на широкому фронті західніше Дніпра, що фокусується на трьох напрямках у межах окупованої РФ частини Херсонської області. У цієї операції - обмежені найближчі задачі, проте українські сили, схоже, досягли певної тактичної несподіванки, скориставшись недоліками логістики та управління й командування у російській армії", - пишуть в огляді. 

Оскільки бої тривають також на Донбасі та Харківському напрямку, зазначає розвідка, "ключовим рішенням для російського командування ближчими днями буде те, куди спрямувати ті оперативні резерви, які вони спроможні зібрати".

В огляді за попередню добу розповідали, що  російські військово-стратегічні навчання не змогли забезпечити здатність армії РФ проводити широкомасштабні, складні операції - судячи з того, як розвиваються події у російсько-українській війні.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Велика Британіярозвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: