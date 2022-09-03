Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти штучно послабили гривню на Луганщині вдвічі – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 10:26
Окупанти штучно послабили гривню на Луганщині вдвічі – ОВА
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Російські окупанти на захопленій території штучно занизили курс гривні майже вдвічі – з 250 рублів за 100 гривень до 125.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ще декілька місяців тому за 100 гривень на окупованій території Луганщини можна було отримати 250 рублів.

Реклама:

Пізніше міняйли пропонували 170 рублів, а якщо заощадження в вас завеликі – то навіть 180.

Із понеділка уряд так званої "ЛНР" встановить "офіційний" курс 1,25, що вдвічі менше початкового".

Деталі: За словами Гайдая, від цього страждають люди, в яких залишилися гривневі заощадження або кому продовжують надходити соціальні та пенсійні виплати.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?

Теми: окупаціяРосіягроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
окупація
В Україні витратили понад 19 мільярдів із бюджетів громад, які перебувають в окупації
Російських військових, які відмовляються іти в бій, карають ямою і морять голодом − Маляр
"Безволевиявлення". Російське шоу в пику всьому світу 
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: