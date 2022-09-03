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Окупанти штучно послабили гривню на Луганщині вдвічі – ОВА

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 10:26
ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ: GETTY IMAGES

Російські окупанти на захопленій території штучно занизили курс гривні майже вдвічі – з 250 рублів за 100 гривень до 125.

Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Ще декілька місяців тому за 100 гривень на окупованій території Луганщини можна було отримати 250 рублів.

Пізніше міняйли пропонували 170 рублів, а якщо заощадження в вас завеликі – то навіть 180.

Із понеділка уряд так званої "ЛНР" встановить "офіційний" курс 1,25, що вдвічі менше початкового".

Деталі: За словами Гайдая, від цього страждають люди, в яких залишилися гривневі заощадження або кому продовжують надходити соціальні та пенсійні виплати.

Читайте також: Рублю тут не місце. Чи може Росія витіснити гривню з окупованих територій?

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Теми: окупаціяРосіягроші
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