Окупанти штучно послабили гривню на Луганщині вдвічі – ОВА
Субота, 3 вересня 2022, 10:26
Російські окупанти на захопленій території штучно занизили курс гривні майже вдвічі – з 250 рублів за 100 гривень до 125.
Джерело: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram
Пряма мова Гайдая: "Ще декілька місяців тому за 100 гривень на окупованій території Луганщини можна було отримати 250 рублів.
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Пізніше міняйли пропонували 170 рублів, а якщо заощадження в вас завеликі – то навіть 180.
Із понеділка уряд так званої "ЛНР" встановить "офіційний" курс 1,25, що вдвічі менше початкового".
Деталі: За словами Гайдая, від цього страждають люди, в яких залишилися гривневі заощадження або кому продовжують надходити соціальні та пенсійні виплати.
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