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У Краматорську і Слов’янську росіяни вдарили по підприємствах і складах гумдопомоги, є поранені – голова ОВА

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 10:24
ФОТО З FACEBOOK КИРИЛЕНКА

Вночі 3 вересня російські загарбники обстріляли Краматорськ і Слов’янськ, поціливши у підприємства, у Курахівській громаді окупанти вдарили по базі відпочинку, а в Соледарі – по дитсадку; за добу в області 3 загиблих і 3 поранених.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook та Telegram, Краматорська міська рада у Telegram

Пряма мова Кириленка: "Вночі росіяни завдали ракетних ударів по Краматорську та Слов'янську, а також вели обстріли по лінії фронту від Курахівської до Званівської громади.

У Краматорську ракета влучила в продовольче підприємство – поранено 1 людину, пошкоджено 2 будівлі та знищено 9 автомобілів. Друге влучання – у підприємство легкої промисловості. Там зайнялася пожежа, на місці працюють рятувальники". 

 
Фото з Facebook Кириленка 

Деталі: Згодом Краматорська міська рада повідомила, що росіяни випустили 8 ракет по об'єкту промисловості та складам гуманітарної допомоги. У результаті удару дістав поранення сторож – він у важкому стані. 

 
Наслідки удару по Краматорську
Фото Краматорської міськради

Також у приватне та комунальне підприємства росіяни влучили у Слов'янську. За попередньою інформацією, жертв немає, обсяги завданої шкоди встановлюють. Крім того, на території громади пошкоджені 7 будинків у Билбасівці. 

 
Наслідки удару по Краматорську
Фото Краматорської міськради

У Курахівській громаді під російські обстріли потрапили Курахове та Вовченка – пошкоджені база відпочинку та 1 будинок, без постраждалих.

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Гатили вночі окупанти і по Сіверську – інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. 

 
Фото з Facebook Кириленка

У Соледарі росіяни вели поодинокі обстріли та серйозно пошкодили дитсадок "Червона Квіточка". У  громаді пошкоджені приватний будинок та сільськогосподарська техніка у Роздолівці, постраждалих немає. У Званівці внаслідок обстрілу поранено 1 людину.

Під ранок окупанти обстріляли з артилерії Авдіївку, без жертв.

За 2 вересня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини – у Зайцевому,  Вугледарі та Богоявленці, ще 3 людини отримали поранення.

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Теми: Донецька областьвійнажертви
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