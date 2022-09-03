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Орбан полетів до Москви на похорони Горбачова - без зустрічі з Путіним

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 10:43

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан вранці 3 вересня вирушив до Москви на похорони останнього лідера СРСР Міхаїла Горбачова.

Як повідомляють угорські медіа, про це сказав керівник пресслужби прем’єра Берталан Хавасі.

До угорської делегації, окрім Орбана, увійдуть політик його партії "Фідес" Тамаш Дойч, історикиня Марія Шмідт, політичний директор Балаш Орбан та юрист Імре Конья.

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Речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав у коментарі російському "РИА Новости", що зустрічі Орбана й президента РФ Владіміра Путіна в рамках цієї поїздки не планується. 

Як повідомлялося, сам Путін попрощався з померлим Горбачовим у морзі і не приїде на похорон.

Нагадаємо, Росія погодилась дати Угорщині додаткові 700 мільйонів кубометрів газу після візиту глави МЗС Угорщини Петера Сійярто до Москви. Після цього Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш II" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська державна корпорація "Росатом".

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"Газпром" з 1 вересня постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів природного газу на добу більше, ніж передбачено довгостроковим контрактом.

Теми: РосіяУгорщина
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