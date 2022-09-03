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За три доби пара Байрактарів знищила російської техніки на майже $27 млн

Ірина БалачукСубота, 3 вересня 2022, 11:21
Байрактар. Фото з Facebook Командування Повітряних Сил ЗСУ

Два безпілотники Байрактар за 3 доби знищили і пошкодили російської військової техніки на $28,35 млн.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Упродовж трьох діб, з 31 серпня по 2 вересня, парою БпЛА Bayraktar ТВ-2 було знищено ворожу техніку загальною вартістю близько $26,5 млн. Це 8 од танків Т-72 (орієнтовна вартість одного $3 млн), по одній одиниці САУ АКАЦІЯ ($1,6 млн), БМП ($0,6 млн) та гаубиці ($0,3 млн)".

Деталі: Крім того, безпілотники пошкодили п'ять танків Т-72 і одну БМП (вартість $1,85 млн).

За словами головнокомандувача ЗСУ, загальна вартість знищеної та пошкодженої російської техніки - $28,35 млн.

"Ефективні турецькі Байрактари у вмілих руках наших воїнів – потужна зброя! Один із апаратів – допомога від дружньої Литви", – підсумував Залужний.

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Теми: УкраїнавійнаРосія
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