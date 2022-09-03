Зенітники збили "Алігатора" росіян на Донеччині
Субота, 3 вересня 2022, 11:49
У Донецькій області 3 вересня Повітряні сили ЗСУ збили КА-52 "Алігатор" на Донеччині.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост".
Нагадаємо: Протиповітряна оборона 2 вересня знищила 5 безпілотників ворога, вранці суботи відбила ракетний удар по Дніпру, бойова авіація успішно застосовує ракети HARM на фронті.
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