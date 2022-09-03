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Зенітники збили "Алігатора" росіян на Донеччині

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 11:49
Зенітники збили Алігатора росіян на Донеччині
У неділю українські повітряники знищили вертоліт Ка-52 та сім безпілотників російських окупантів.

У Донецькій області 3 вересня Повітряні сили ЗСУ збили КА-52 "Алігатор" на Донеччині.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Близько 10.30 на Донеччині зенітними ракетними підрозділами знищено черговий гелікоптер російських окупантів Ка-52 "Алігатор" та безпілотний літальний апарат "Форпост".

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Нагадаємо: Протиповітряна оборона 2 вересня знищила 5 безпілотників ворога, вранці суботи відбила ракетний удар по Дніпру, бойова авіація успішно застосовує ракети HARM на фронті.

Теми: Донецька областьЗбройні сили
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