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Росіяни обстріляли Миколаїв, поранена жінка

Роман ПетренкоСубота, 3 вересня 2022, 13:48
сенкевич, фото пресслужби

Російські окупаційні війська в обід 3 вересня обстріляли Миколаїв, одна жінка поранена.

Джерело: мер Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram, голова облради Ганна Замазєєва

Пряма мова Сенкевича: "Близько 11:30 у Миколаєві пролунали вибухи. Наразі відомо про влучання в гаражі в одному з районів міста. Там виникла пожежа - її ліквідовують рятувальники.

Також ударною хвилею винесло вікна і двері у приватному житловому будинку".

Деталі: За попередньою інформацією, одна жінка отримала осколкові поранення.

Пізніше Замазєєва зазначила, що поранених - двоє. 

За словами голови облради, від ранку 3 вересня ще 4 поранених у Березнегуватому, з них двоє дітей, а також загинула 8-річна дитина.

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Теми: МиколаївобстрілвійнаРосія
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