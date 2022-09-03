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Ексгенсек НАТО: в інтересах США – щоб війна швидше закінчилась перемогою України

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 14:30
Ексгенсек НАТО: в інтересах США – щоб війна швидше закінчилась перемогою України
Андерс Фог Расмуссен. Фото Getty Images

Колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликає США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти і забезпечити тривалий мир – з міркувань, що це в інтересах самих Сполучених Штатів.

Свої аргументи він наводить у коментарі для видання Foreign Policy, пише "Європейська правда".

Расмуссен зауважує, що напад РФ на Україну актуалізував питання оборони для урядів європейських країн, а Фінляндію та Швецію підштовхнув до вступу у НАТО. 

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"Війна продемонструвала, що Вашингтон залишається головним гарантом безпеки у Європі. Вона також засвідчила необхідність для демократичного світу об’єднуватися перед загрозою автократичних держав, які поводяться все більш агресивно", – пише генсек.

Він зазначає, що головним стратегічним фокусом уваги для США є Тихоокеанський регіон та конкуренція з Китаєм, але займатися цими питаннями буде набагато важче, якщо паралельно сили й увага Вашингтона будуть зв’язані затяжною війною у Європі.

"Найкращий спосіб уникнути цієї пастки – надати українцям все, що їм потрібно, щоби перемогти у цій війні. Після цього Захід має подбати, щоб Росія не захотіла напасти на Україну знову", – аргументує Расмуссен, побічно згадавши, що сам залучений до розробки ідей безпекових гарантій для України як голова робочої групи, за запрошенням Володимира Зеленського. 

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"Робота групи ще триває, та вже зараз зрозуміло одне: найкращим стримуванням від подальшої російської агресії буде сильна з військової точки зору Україна. Тож США та союзники мають надати усе, чого Україна потребує для захисту своєї незалежності у довгостроковій перспективі. Якщо Захід не зробить цього – лідер РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні", – наголошує колишній генсек.

Він зауважує, що розв’язка у війні РФ проти України має глобальне значення, оскільки зараз диктатори в усьому світі пильно стежать за тим, як Захід реагує на ситуацію.

"Наближається складна зима і єдність країн Заходу постане перед випробуваннями. Але Захід має подвоїти зусилля задля того, щоби гарантувати, що Україна здобуде і перемогу, і подальший мир. Якщо зазнати у цьому невдачі – автократи у всьому світі радітимуть", – аргументує Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, у серпні близько 20 колишніх дипломатів США, військових та експертів у спільній колонці закликали Байдена не зволікати з допомогою Україні, зауважуючи, що у війні РФ проти України настає вирішальний момент, і на кону у тому числі – життєво важливі інтереси Сполучених Штатів.

Теми: НАТОСШАУкраїнаРосія
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