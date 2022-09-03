Ексгенсек НАТО: в інтересах США – щоб війна швидше закінчилась перемогою України

Колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен закликає США не вагатися з допомогою Україні в обсягах, які дозволять їй перемогти і забезпечити тривалий мир – з міркувань, що це в інтересах самих Сполучених Штатів.

Свої аргументи він наводить у коментарі для видання Foreign Policy, пише "Європейська правда".

Расмуссен зауважує, що напад РФ на Україну актуалізував питання оборони для урядів європейських країн, а Фінляндію та Швецію підштовхнув до вступу у НАТО.

"Війна продемонструвала, що Вашингтон залишається головним гарантом безпеки у Європі. Вона також засвідчила необхідність для демократичного світу об’єднуватися перед загрозою автократичних держав, які поводяться все більш агресивно", – пише генсек.

Він зазначає, що головним стратегічним фокусом уваги для США є Тихоокеанський регіон та конкуренція з Китаєм, але займатися цими питаннями буде набагато важче, якщо паралельно сили й увага Вашингтона будуть зв’язані затяжною війною у Європі.

"Найкращий спосіб уникнути цієї пастки – надати українцям все, що їм потрібно, щоби перемогти у цій війні. Після цього Захід має подбати, щоб Росія не захотіла напасти на Україну знову", – аргументує Расмуссен, побічно згадавши, що сам залучений до розробки ідей безпекових гарантій для України як голова робочої групи, за запрошенням Володимира Зеленського.

"Робота групи ще триває, та вже зараз зрозуміло одне: найкращим стримуванням від подальшої російської агресії буде сильна з військової точки зору Україна. Тож США та союзники мають надати усе, чого Україна потребує для захисту своєї незалежності у довгостроковій перспективі. Якщо Захід не зробить цього – лідер РФ Володимир Путін не зупиниться на Україні", – наголошує колишній генсек.

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Він зауважує, що розв’язка у війні РФ проти України має глобальне значення, оскільки зараз диктатори в усьому світі пильно стежать за тим, як Захід реагує на ситуацію.

"Наближається складна зима і єдність країн Заходу постане перед випробуваннями. Але Захід має подвоїти зусилля задля того, щоби гарантувати, що Україна здобуде і перемогу, і подальший мир. Якщо зазнати у цьому невдачі – автократи у всьому світі радітимуть", – аргументує Андерс Фог Расмуссен.

Нагадаємо, у серпні близько 20 колишніх дипломатів США, військових та експертів у спільній колонці закликали Байдена не зволікати з допомогою Україні, зауважуючи, що у війні РФ проти України настає вирішальний момент, і на кону у тому числі – життєво важливі інтереси Сполучених Штатів.