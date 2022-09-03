Путін дав медаль засудженому за вбивства ватажку банди – загинув на війні в Україні

Видання The Insider опублікувало витяг з президентського указу про нагородження медаллю "За відвагу" карного злочинця Івана Непаратова, який загинув на початку серпня під Бахмутом у Донецькій області.

Джерело: The Insider

Деталі: За словами журналістів-розслідувачів, Непаратов відомий як ватажок бандитського угруповання з підмосковного Сергієва Посада.

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У 2013 році його засудили до 25 років ув'язнення за вбивство п'яти осіб, розбійні напади, здирство, шахрайство та незаконне зберігання зброї.

Відсидівши, Непаратов, як пише The Insider, уклав контракт із ПВК "Вагнера" ​​та вирушив воювати на схід України, де загинув.

Причина смерті "вогнепальне вибухове осколкове проникне наскрізне поранення голови".

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Розслідувачі зазначають, що Непаратов далеко не перший ув'язнений, який загинув під час російського вторгнення в Україну.

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