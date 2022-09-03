У центрі Чернігова на виставці спрацював гранатомет: постраждали 4 дітей

Вдень 3 вересня в історичній частині Чернігова на виставці спрацювала бойова зброя, у результаті чого постраждали 4 дітей.

Джерело: голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram, Чернігівська міська рада у Facebook, Суспільне з місця події, Офіс генпрокурора

Пряма мова Чауса: "Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали".

Деталі: За словами голови ОВА, серед постраждалих – 2-річний хлопчик, він у тяжкому стані.

Згодом в Офісі генпрокурора повідомили, що у результаті детонації боєприпаса постраждали 4 дітей від 2 до 12 років. Наразі потерпілі перебувають в лікарні з різними ступенями тяжкості тілесних ушкоджень.

Фото suspilne.media

Чаус пообіцяв, що винні будуть покарані.

За даними Чернігівської міської ради, надзвичайна подія сталася біля художнього обласного музею ім. Галагана, на Валу. Вибух пролунав близько 13:30.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно Чернігівська міськрада: "Під час заходу, де була представлена виставка боєприпасів, один із них здетонував, попередньо – це був протитанковий снаряд, який влучив у дах одного із приватних будинків, новобудову, в цьому мікрорайоні".

фото gp.gov.ua/

Деталі: У міськраді підкреслили, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу влада не надавала, а також не отримувала повідомлень про його проведення.

Серед постраждалих троє неповнолітніх дітей та двоє дорослих.

Фото suspilne.media

За даними Суспільного, 10-річний хлопчик тримав РПГ і натиснув на курок – у результаті чого зброя спрацювала. Хлопчика оглушило, нині він з мамою та 12-річним братом у травмпункті, їх оглядають лікарі. Ще одна дитина в реанімації.

В ОГП повідомили, що за фактом детонації боєприпаса розпочали розслідування за ч. 2 ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю) ККУ.

На даний час триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів. Вирішується питання про затримання причетних до злочину осіб та повідомлення їм про підозру.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ДБР.