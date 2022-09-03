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На аеродромі Мелітополя, де була техніка окупантів, лунали гучні вибухи – мер

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 16:55
На аеродромі Мелітополя, де була техніка окупантів, лунали гучні вибухи – мер
вибухи в Мелітополі 3 вересня, фото з Telegram Федорова

На аеродромі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунало 5 гучних вибухів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

 
вибухи в Мелітополі 3 вересня, фото з Telegram Федорова

Дослівно: "5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку.

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Проте наші сили спротиву вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим".

Що передувало: В ніч на 2 вересня Федоров повідомив, що ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів в районі аеродрому в Мелітополі.

 

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Теми: Мелітопольвибух
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