На аеродромі Мелітополя, де була техніка окупантів, лунали гучні вибухи – мер

вибухи в Мелітополі 3 вересня, фото з Telegram Федорова

На аеродромі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунало 5 гучних вибухів.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

вибухи в Мелітополі 3 вересня, фото з Telegram Федорова

Дослівно: "5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку.

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Проте наші сили спротиву вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим".

Що передувало: В ніч на 2 вересня Федоров повідомив, що ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів в районі аеродрому в Мелітополі.

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