На аеродромі Мелітополя, де була техніка окупантів, лунали гучні вибухи – мер
Субота, 3 вересня 2022, 16:55
На аеродромі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунало 5 гучних вибухів.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "5 гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів з 10 намагались розставити свою військову техніку.
Проте наші сили спротиву вкотре перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим".
Що передувало: В ніч на 2 вересня Федоров повідомив, що ЗСУ вдарили по ворожому складу боєприпасів в районі аеродрому в Мелітополі.
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