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Siemens: заявлена "Газпромом" проблема – не причина для зупинки "Північного потоку"

"Європейська правда"Субота, 3 вересня 2022, 17:11
Anadolu Agency via Getty Images

Витік мастила, на який посилається російський концерн "Газпром", не може бути технічною причиною для припинення експлуатації газопроводу "Північний потік".

Про це заявила німецька компанія Siemens Energy, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Як виробник турбін ми можемо лише констатувати, що подібний висновок ("Газпрому", - ред.) не є технічною причиною для припинення роботи. Такі витоки зазвичай не впливають на роботу турбін і можуть бути усунені на місці", - заявили в Siemens Energy.

Усунення подібних неполадок - це рутинна операція в межах робіт з технічного обслуговування. У минулому виникнення таких інцидентів не призводило до припинення експлуатації, наголошується в заяві.

У компанії додали, що наразі Siemens Energy не займається техобслуговуванням "Північного потоку", але готова взяти участь у технічних роботах, зазначивши, що "на компресорній станції "Портова" є вдосталь додаткових турбін для роботи "Північного потоку".

Увечері 2 серпня "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати. 

Там стверджують, що під час регламентних робіт на газоперекачувальному агрегаті Trent 60 виявили витік масла по роз'ємах клемних з'єднань кабельних ліній.

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У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Раніше "Газпром" припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з середищоб провести технічне обслуговування на єдиному робочому газоперекачувальному агрегаті Trent 60.

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Теми: ГазпромРосіягаз
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