Росіяни обстріляли Чернігівщину: понад 50 вибухів, пошкоджено будівлі
Субота, 3 вересня 2022, 18:05
Росіяни здійснили масований обстріл Новгород-Сіверської громади Чернігівщини, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram
Дослівно: "Сьогодні, 3 вересня, росіяни із артилерії обстріляли село Михальчина Слобода Новгород-Сіверської громади. Нарахували більше 50 вибухів.
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Жертви серед цивільного населення відсутні, пошкоджено житлові будинки та господарчі будівлі".
Деталі: Крім того, російські війська у суботу обстріляли територію біля села Кам’янська Слобода Новгород-Сіверської громади.
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