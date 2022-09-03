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Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 20:05
Поїзд російської залізниці, фото РБК

За даними Генштабу ЗСУ, російська залізнична компанія отримала рознарядку знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тисяч "добровольців" на короткостроковий контракт на війну в Україну.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору "добровольців" на війну.

Так, компанія "Российские железные дороги" отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.  

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Теми: ГенштабРосіязалізницявійна
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