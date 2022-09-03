Російська залізниця має знайти до 10 тисяч добровольців на війну в Україні – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, російська залізнична компанія отримала рознарядку знайти серед своїх цивільних працівників до 10 тисяч "добровольців" на короткостроковий контракт на війну в Україну.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору "добровольців" на війну.

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Так, компанія "Российские железные дороги" отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт".

Деталі: У Генштабі також повідомили, що окупанти, відчуваючи небезпеку, посилили адміністративно-поліцейський режим в населених пунктах, що розташовані на берегах річки Дніпро та охорону берегової лінії в тимчасово захоплених районах Запорізької та Херсонської областей.

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