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Росія готується до вирішального енергетичного удару по Європі – Зеленський

Катерина ТищенкоСубота, 3 вересня 2022, 21:47
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях цієї зими.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях.

І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше – наша єдність у захисті від держави-терориста, а друге – посилення нашого власного тиску на Росію. Це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії.

Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи".

Деталі: Зеленський нагадав, що цими днями "Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу" – повністю зупинилося прокачування газу "Північним потоком".

"Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця – в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, робить це силою енергетичної зброї. Намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами", – вважає президент.

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Він додав, що для захисту від цього всім у Європі потрібно "ще більше єдності, ще більше координації, ще більше допомоги одне одному".

Що передувало: Увечері 2 вересня російський "Газпром" оголосив про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" нібито через виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжує працювати. 

У Єврокомісії оголошення "Газпрому" назвали "ще одним підтвердженням його ненадійності як постачальника" і "доказом цинізму Росії".

Німецька компанія Siemens Energy заявила, що витік мастила, на який посилається російський концерн "Газпром", не може бути технічною причиною для припинення експлуатації газопроводу "Північний потік".

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Теми: ЗеленськийРосіягаз
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