Росіяни обстрілювали громади Сумщини з мінометів і САУ, понад 60 прильотів
Неділя, 4 вересня 2022, 00:14
За минулу добу росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумської області – з мінометів і САУ.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Деталі: Блопільську громаду ворог двічі обстріляв, усього 17 прильотів з міномету.
Крім того, надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів.
За словами Живицького, постраждалих немає. Щодо руйнувань інформація уточнюється.
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