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Росіяни обстрілювали громади Сумщини з мінометів і САУ, понад 60 прильотів

Ольга Глущенко Неділя, 4 вересня 2022, 00:14
Росіяни обстрілювали громади Сумщини з мінометів і САУ, понад 60 прильотів
наслідки обстрілів на Сумщині, фото: telegram Живицького

За минулу добу росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумської області – з мінометів і САУ.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Блопільську громаду ворог двічі обстріляв, усього 17 прильотів з міномету.

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Крім того, надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів.

За словами Живицького, постраждалих немає. Щодо руйнувань інформація уточнюється.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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