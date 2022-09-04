Росіяни обстрілювали громади Сумщини з мінометів і САУ, понад 60 прильотів

За минулу добу росіяни відкривали вогонь по двох громадах Сумської області – з мінометів і САУ.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Деталі: Блопільську громаду ворог двічі обстріляв, усього 17 прильотів з міномету.

Крім того, надвечір росіяни тричі відкривали вогонь по різних територіях Краснопільської громади. Усього майже 50 прильотів із САУ та мінометів.

За словами Живицького, постраждалих немає. Щодо руйнувань інформація уточнюється.