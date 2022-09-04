NASA знову відклало запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць

Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) знову відклало випробувальний запуск ракети на Місяць.

Джерело: NASA

Дослівно: "Команда зіткнулася з витоком рідкого водню під час завантаження палива в базову ступінь ракети Space Launch System".

Деталі: Як повідомляє NASA, багаторазові спроби усунення несправностей не вирішили проблему. Тому запуск вдруге за тиждень довелося відкласти.

Інженери NASA продовжують роботу над збором додаткових даних щодо проблеми, яка виникла.

Що передувало: 29 серпня NASA готувалося запустити ракету в рамках першої місії на Місяць за пʼять десятиліть Artemis I, проте через проблеми з двигуном запуск довелося перенести.

Згодом повідомлялося, що у суботу NASA знову спробує запустити свою ракету у випробувальний політ після того, як несправність двигуна змусила перенести запуск.