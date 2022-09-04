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Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Неділя, 4 вересня 2022, 02:15
Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК Південь
ілюстративне фото Повітряних сил

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили й техніки, опорних і командних пунктах росіян.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Українська авіація нанесла 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах і транспортних шляхах.

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Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 138 загарбників, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

Також знищено склад боєприпасів в Баштанському районі та уражено паромну переправу поблизу Берислава.

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У Чорному морі триває шторм, тож кораблі та катери ворожого флоту продовжують укриватися ближче до пунктів базування вздовж узбережжя тимчасово окупованого Криму.

Однак, два надводних носії "Калібрів" тримають напоготові 16 високоточних снарядів.

Теми: війнаЗбройні сили
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