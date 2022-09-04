Українська авіація 24 рази вдарила по опорних пунктах і скупченнях ворога – ОК "Південь"

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ 24 рази завдала ударів по районах зосередження живої сили й техніки, опорних і командних пунктах росіян.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі: Українська авіація нанесла 24 удари по опорних пунктах, районах зосередження живої сили й техніки, командних пунктах і транспортних шляхах.

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Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 138 загарбників, 9 танків, гаубиця "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Ураган", пускова установка С-300, гармата-гаубиця 152-го калібру, 18 одиниць автомобільної бронетехніки.

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