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Командування "Південь": через російські обстріли на Миколаївщині загинула дитина

Ольга Глущенко Неділя, 4 вересня 2022, 03:12
Командування Південь: через російські обстріли на Миколаївщині загинула дитина
ФОТО: TELEGRAM РЕЗНІЧЕНКА

У Березнегуватській громаді Миколаївської області ракета влучила у приватний будинок, внаслідок чого загинула дитина, ще двох дітей і дорослого поранено.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Деталі Вдень 3 вересня ворог двічі атакував Миколаївщину ракетами повітряного базування. Х-59, випущена з Су-35 по Центральному району Миколаєва, влучила в приватне обійстя, зруйнувала будинок, господарчі споруди. Поранення отримала господарка оселі.

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Друга ракета типу Х-31, випущена із Су-35, влучила в приватний будинок у Березнегуватській громаді. Внаслідок руйнування будинку загинула дитина, ще двох дітей і одного дорослого члена родини поранено.

Протягом дня двома штурмовиками Су-25 і чотирма Мі-8, важкою артилерією, мінометами, танками та реактивними системами залпового вогню ворог гатив по українських позиціях та мирних населених пунктах.

По обіді двічі окупаційні війська вдарили з "Ураганів" по Зеленодольській громаді (в Криворізькому районі Дніпропетровської області – ред.). У Зеленодольську ворожі снаряди понівечили кілька багатоповерхівок, крамницю, адмінбудівлі та об’єкти промислової інфраструктури. Постраждало 9 цивільних осіб, серед них – одна дитина.

ВІДЕО ДНЯ

У Великій Костромці пошкоджений приватний будинок, обійшлося без людських втрат.

Теми: війнаДніпропетровська областьвійнаобстріл
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