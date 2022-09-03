По Дніпропетровщині вдарили з "Ураганів": загинула дитина, 10 постраждалих
Субота, 3 вересня 2022, 19:00
Внаслідок російського обстрілу в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика.
Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".
Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі".
Деталі: Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.