По Дніпропетровщині вдарили з "Ураганів": загинула дитина, 10 постраждалих

Внаслідок російського обстрілу в Зеленодольську Дніпропетровської області загинув 9-річний хлопчик, у громаді постраждали 10 людей.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика.

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Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з "Ураганів".

Попередньо, 10 людей постраждали. Усі у лікарні. Більшість – важкі".

Деталі: Голова ОВА повідомив, що внаслідок обстрілів у Зеленодольську понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.