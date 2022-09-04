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Німеччина обіцяє Україні €200 млн допомоги внутрішнім переселенцям

Ольга Глущенко Неділя, 4 вересня 2022, 06:08
ілюстративне фото Unsplash

Німеччина обіцяє Україні додаткові 200 мільйонів євро (199,02 мільйона доларів) для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Джерело: міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце, цитує Reuters

Пряма мова: "Я буду говорити з прем'єр-міністром (України – ред.) Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд у турботі за переселенцями".

"Гроші будуть призначені для того, щоб допомогти переселенцям в Україні й надалі давати змогу забезпечувати себе найнеобхіднішим"

Деталі: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у понеділок відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

За даними Міжнародної організації з міграції ООН, станом на 23 серпня після вторгнення Росії 24 лютого близько 7 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами в Україні.

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Теми: НімеччинаУкраїнавійнапереселенці
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