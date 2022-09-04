Дніпропетровщина: по Нікопольському району ворог вдарив з "Градів" і важкої артилерії

Ворог тричі ударив по Нікопольському району з "Градів" та важкої артилерії, проте обійшлося без загиблих та поранених.

Джерело: голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "У Нікополі сталася пожежа. Вогонь уже приборкали. У місті понівечені 5 житлових будинків та кілька господарських споруд. Виведена з ладу лінія електропередач".

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Деталі: Крім того, у Марганецькій громаді пошкоджений приватний будинок і склади та прохідна місцевого заводу.

В інших районах ніч минула без обстрілів.